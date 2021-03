‘Sud Progetti per ripartire’, l’intervento di Luigi Barone all’iniziativa del ministro Carfagna (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Trasporti, infrastrutture e Zes debbono camminare assieme. Non ci potrà mai essere alcuna promozione delle Zone Economiche Speciali senza il supporto di un adeguato sistema infrastrutturale, di trasporto e mobilità”. Lo ha detto Luigi Barone, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del Consorzio Asi di Benevento, durante l’intervento all’iniziativa ‘Sud Progetti per ripartire’ promossa dal ministro per il Sud Mara Carfagna. “Il Mezzogiorno deve partire non ripartire, bisogna semplificare e sburocratizzare per realizzare in tempi veloci le infrastrutture che mancano. Troppo spesso le risorse ci sono ma non si è capaci di spenderle, spenderle bene e in tempo. Ora con il Piano di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Trasporti, infrastrutture e Zes debbono camminare assieme. Non ci potrà mai essere alcuna promozione delle Zone Economiche Speciali senza il supporto di un adeguato sistema infrastrutturale, di trasporto e mobilità”. Lo ha detto, consigliere per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del Consorzio Asi di Benevento, duranteperpromossa dalper il Sud Mara. “Il Mezzogiorno deve partire non ripartire, bisogna semplificare e sburocratizzare per realizzare in tempi veloci le infrastrutture che mancano. Troppo spesso le risorse ci sono ma non si è capaci di spenderle, spenderle bene e in tempo. Ora con il Piano di ...

Palazzo_Chigi : 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra… - mara_carfagna : Al via alle 9.30 “Sud - Progetti per ripartire”. Si inizia con l’intervento del Presidente Draghi. Insieme a rappre… - RaiNews : '#Sud-Progetti per ripartire': c'è stato 'un forte calo di investimenti pubblici che ha colpito il Sud' e ora 'per… - micheled2869 : RT @Palazzo_Chigi: 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra Nord… - SoloCristy : RT @Palazzo_Chigi: 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra Nord… -

