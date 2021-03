Sondaggi, secondo Format Research il Partito Democratico “crolla” al 15% (Di martedì 23 marzo 2021) Tra i Sondaggi politici di oggi il più significativo è quello realizzato dall’istituto di ricerche romano Format Research. La rilevazione fotografa i numeri dei partiti al 23 di marzo, oggi: le sorprese sono diverse ma soprattutto un dato fa clamore. Il pessimo risultato nelle intenzioni di voto del Partito Democratico, nonostante la rapida elezione del nuovo segretario Enrico Letta. I Dem, secondo Format Research, sprofonderebbero a poco più del 15%, sorpassati sia dal Movimento 5 Stelle sia da Fratelli d’Italia. (prosegue dopo la foto) Sondaggi politici oggi, Format Research: le percentuali dei partiti al 23 marzo 2021 Questa la domanda posta da Format Research agli ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021) Tra ipolitici di oggi il più significativo è quello realizzato dall’istituto di ricerche romano. La rilevazione fotografa i numeri dei partiti al 23 di marzo, oggi: le sorprese sono diverse ma soprattutto un dato fa clamore. Il pessimo risultato nelle intenzioni di voto del, nonostante la rapida elezione del nuovo segretario Enrico Letta. I Dem,, sprofonderebbero a poco più del 15%, sorpassati sia dal Movimento 5 Stelle sia da Fratelli d’Italia. (prosegue dopo la foto)politici oggi,: le percentuali dei partiti al 23 marzo 2021 Questa la domanda posta daagli ...

