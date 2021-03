Smart working, la decisione di Aspi: disconnessione di 90 minuti per chi ha i figli in Dad (Di mercoledì 24 marzo 2021) La decisione di Aspi sullo Smart working: disconnessione di 90 minuti per chi ha figli in didattica a distanza. ROMA – La decisione di Aspi sullo Smart working potrebbe aprire la strada a dei nuovi accordi in futuro tra le aziende e i sindacati. Autostrade per l’Italia ha inserito nell’intesa con le parti sociali la possibilità di una disconnessione di 90 minuti per i dipendenti con i figli in dad. Un diritto alla disconnessione che potrà essere usufruito dai lavoratori nella fascia mattutina dalle 8 alle 13. Un esperimento che sarà guardato con molta attenzione anche dalle altre aziende per capire se adottare questa ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladisullodi 90per chi hain didattica a distanza. ROMA – Ladisullopotrebbe aprire la strada a dei nuovi accordi in futuro tra le aziende e i sindacati. Autostrade per l’Italia ha inserito nell’intesa con le parti sociali la possibilità di unadi 90per i dipendenti con iin dad. Un diritto allache potrà essere usufruito dai lavoratori nella fascia mattutina dalle 8 alle 13. Un esperimento che sarà guardato con molta attenzione anche dalle altre aziende per capire se adottare questa ...

