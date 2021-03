Selvaggia Lucarelli grata a Pablo Trincia (Di martedì 23 marzo 2021) Sul suo profilo Instagram in queste ore Selvaggia Lucarelli ha voluto ringraziare Pablo Trincia. È anche per merito suo, infatti, che ha potuto dare vita al podcast “Proprio a me”, in cui nella prima puntata ha raccontato di un amore tossico che per anni l’ha resa debole e insicura. La giornalista aveva parlato per la prima volta del suo “amore tossico” qualche tempo fa in una puntata de Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 23 marzo 2021) Sul suo profilo Instagram in queste oreha voluto ringraziare. È anche per merito suo, infatti, che ha potuto dare vita al podcast “Proprio a me”, in cui nella prima puntata ha raccontato di un amore tossico che per anni l’ha resa debole e insicura. La giornalista aveva parlato per la prima volta del suo “amore tossico” qualche tempo fa in una puntata de Articolo completo: dal blog SoloDonna

Selvaggia Lucarelli racconta i suoi 4 anni di amore tossico Noi la consideriamo una tosta, tostissima, una che intimidisce anche i più arroganti con la sua penna sferzante e le sue opinioni pungenti. Lei, Selvaggia Lucarelli , pensava lo stesso: si considerava una donna forte, che non lasciava spazio a cedimenti e invece è successo "proprio a lei": si è trovata intrappolata in una relazione tossica ...

Selvaggia Lucarelli: "La mia droga era una relazione malata" Il podcast della Lucarelli sulle dipendeze affettiveLa giornalista e opinionista TV presenta "Proprio a me", il suo primo podcast in sei puntate dedicato alle dipendenze affettive ed in particolare ri ...

