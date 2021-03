Advertising

lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - ilriformista : La rabbia del leader di Azione @CarloCalenda, che ha lanciato la sua candidatura lo scorso ottobre: 'Non mi hanno f… - EPaglierini : @Know_How_To_Do @pdnetwork Bene! Allora se Calenda vincerà le primarie sarò il primo a sostenerlo nei banchetti. Lo… - Salvaroma972 : RT @Scescio1: Il candidato astrazeneca. #Gualtieri #Roma #Raggi #RaggiSindaca2021 #Elezioni #ottoemezzo #VirginiaRaggi #Virginia #m5s #DIM… - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'basta parlare di primarie, sediamoci e troviamo un accordo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

... io ho ribadito che da ottobre sto lavorando super farla migliorare e non voglio buttare questo lavoro", ha spiegato Carlonel corso di un'intervento a Rainews24 . L'intenzione di ...Argomenti campidoglio virginia raggi Leggi anche Corsa al Campidoglio,: "Passo indietro? Mi dispiacerebbe"Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "E' un anno che mi dicono: ma se arriva fa qualcuno lei fa un passo indietro? Ma non arriva mai nessuno, che passo indietro devo fare? Io quello che ho detto a Letta ...Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Penso che deve esserci un nuovo scostamento con un rafforzamento dei sostegni, ristoro del cento per cento o vicino parente delle perdite subite da imprese ...