Quanto può valere Deliveroo dopo la quotazione in Borsa (Di martedì 23 marzo 2021) L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Per la stampa britannica è già diventato “il più grande debutto sui mercati di Londra in dieci anni”: è l’offerta pubblica iniziale preparata da Deliveroo che quoterà le azioni nel segmento standard della City, in una fascia di prezzo compresa fra 3,9 e 4,6 sterline ciascuna. La capitalizzazione di mercato all’ammissione della startup di food delivery dovrebbe essere così compresa fra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline, come ha annunciato la stessa compagnia. Per il Regno Unito la quotazione sarà una pietra miliare per validare il proprio sistema borsistico appena riformato, nell’ottica di attirare altre compagnie tecnologiche che spesso scelgono i mercati americani per raccogliere finanziamenti. La modifica ha reso disponibile una nuova struttura struttura duale delle ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) L’app di(foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Per la stampa britannica è già diventato “il più grande debutto sui mercati di Londra in dieci anni”: è l’offerta pubblica iniziale preparata dache quoterà le azioni nel segmento standard della City, in una fascia di prezzo compresa fra 3,9 e 4,6 sterline ciascuna. La capitalizzazione di mercato all’ammissione della startup di food delivery dovrebbe essere così compresa fra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline, come ha annunciato la stessa compagnia. Per il Regno Unito lasarà una pietra miliare per validare il proprio sistema borsistico appena riformato, nell’ottica di attirare altre compagnie tecnologiche che spesso scelgono i mercati americani per raccogliere finanziamenti. La modifica ha reso disponibile una nuova struttura struttura duale delle ...

Advertising

Lf17407175 : @TIM4UFabio Buongiorno Fabio, è da ottobre 2020 che ne ho richiesto la disdetta,come può comprovare dalle richieste… - DavLucia : RT @Petra71301259: @DavLucia @bralella09 @Sensibilia8 @Annamar90366114 @olivia_giurea @AmmiOccas @Animaribelle8 @LascioTd Quanto hai ragion… - likeposoup : RT @FedericoRana1: 'La mia carriera può finire qui, non ho rimpianti. Il mondo di cui ho fatto parte per una vita non fa più per me, non mi… - SaraScazzosi : Ma quanto sta male certa gente, ma si può litigare su un gruppo per un film??????? - mapizzaaa : RT @giailla: Quanto può essere dolce #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto può Prandelli, commovente lettera di addio: 'La mia carriera può finire' Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ...

Vincent e Maximilian, le gioie di papà Zlatan fra pallone e... taekwondo In questi giorni a Stoccolma, a causa della quarantena imposta dal Covid, Zlatan non può vedere i ... ? Per quanto riguarda Vincent invece, la gente aveva potuto vederlo all'opera già nel 2019 alla ...

Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce dipensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ...In questi giorni a Stoccolma, a causa della quarantena imposta dal Covid, Zlatan nonvedere i ... ? Perriguarda Vincent invece, la gente aveva potuto vederlo all'opera già nel 2019 alla ...