Pietro Delle Piane mette a dura prova il rapporto tra De Filippi e D’Urso

(Di martedì 23 marzo 2021) Tra reality e realtà, i concorrenti vivono in stato confusionale Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso. Il sabato è il giorno di Maria De, la domenica di Barbara. Pare che le due non si amino. La Fascino Pgt ha infatti querelato tale. La decisione è arrivata a seguito di alcune dichiarazioni pronunciate dal Tizio a proposito della sua partecipazione a Temptation Island. L’ex concorrente del reality ha affermato, chez Barbara, che in tale occasione avrebbe «recitato un ruolo», andando così a minare la credibilità dello show prodotto dalla De. Visto che fioccano le querele lasciamo perdere le ostilità; la divergenza è solo un caso di scuola. Il reality non è la realtà, è una realtà messa fra virgolette, interpretata, «pettinata». ...