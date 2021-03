Pd: Letta, ‘io interlocutore aperto a tutti, ma chiedo trasparenza e correttezza’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Il mio ringraziamento a Graziano non è formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta così nel bene della comunità”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del gruppo del Pd della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Il mio ringraziamento a Graziano non è formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta così nel bene della comunità”. Lo ha detto Enricoall’Assemblea del gruppo del Pd della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaStampa : Picchiati per un bacio: la denuncia dell'attivista Moreno. Letta: violenza intollerabile - _tellhimboybye : scusatemi comunque la conversazione è palesemente fake perché la parte di T io l’ho letta con la voce di Akash in automatico sto male - zazoomblog : Pd: Letta io interlocutore aperto a tutti ma chiedo trasparenza e correttezza - #Letta #interlocutore #aperto… - patriziaprestip : @vincenzo9718 @emanuelefiano @EnricoLetta @pdnetwork Ma cosa sta dicendo? Perché rimarcare la nostra identità di de… - sottlrnts : @DFNCL3SS anche io ne ho letta una e non è andata proprio bene uhm -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘io Luna Rossa vince su Ineos per 4-0 - Affaritaliani.it Affaritaliani.it