Ok Csm alla procura europea. Mattarella a Cartabia: "Riforme necessarie" (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia, con un ritardo importante, fa un passo verso la procura europea. Il plenum del Csm - presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - ha votato sì (pur segnalando qualche criticità operative e con tre astensioni) alla richiesta di parere del ministro della Giustizia, presente alla riunione, sulla proposta di accordo con il procuratore Capo Europeo, la toga rumena Laura Codru?a Kövesi. Ma cos’è la procura europea?Un organismo indipendente - ideato nel 2017 ma non ancora operativo - nato per perseguire, davanti ai tribunali degli stati membri, i reati che vanno a danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare l’obiettivo della procura europea saranno il riciclaggio, la frode, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia, con un ritardo importante, fa un passo verso la. Il plenum del Csm - presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio- ha votato sì (pur segnalando qualche criticità operative e con tre astensioni)richiesta di parere del ministro della Giustizia, presenteriunione, sulla proposta di accordo con iltore Capo Europeo, la toga rumena Laura Codru?a Kövesi. Ma cos’è la?Un organismo indipendente - ideato nel 2017 ma non ancora operativo - nato per perseguire, davanti ai tribunali degli stati membri, i reati che vanno a danneggiare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare l’obiettivo dellasaranno il riciclaggio, la frode, ...

