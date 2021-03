“Non baciatevi davanti ai bambini, siete due donne” | VIDEO (Di martedì 23 marzo 2021) L’omofobo di Voghera. Dalla cittadina di poco meno di 40mila anime arriva l’ennesima storia di come l’amore tra due donne (o tra due uomini) crei profondi disagi – per usare un eufemismo – in alcuni cittadini. Accade una mattina di qualche giorno fa, in un parco del centro città. Una giovane coppia, Aurora e Valentina, si scambiano un bacio a stampo, simbolo del loro amore. A qualcuno, però, questa scena non è andata giù e ha raggiunto le due ragazze (24 e 28 anni) aggredendole verbalmente e attaccando il loro comportamento. Le due giovani hanno filmato tutto e hanno pubblicato in rete (su TikTok) il filmato. E le loro risposte sono uno schiaffo al bigottismo di alcuni che non accettano le vie infinite di un sentimento puro come l’amore. Voghera, le due donne che si baciano al parco aggredite verbalmente “siete due ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) L’omofobo di Voghera. Dalla cittadina di poco meno di 40mila anime arriva l’ennesima storia di come l’amore tra due(o tra due uomini) crei profondi disagi – per usare un eufemismo – in alcuni cittadini. Accade una mattina di qualche giorno fa, in un parco del centro città. Una giovane coppia, Aurora e Valentina, si scambiano un bacio a stampo, simbolo del loro amore. A qualcuno, però, questa scena non è andata giù e ha raggiunto le due ragazze (24 e 28 anni) aggredendole verbalmente e attaccando il loro comportamento. Le due giovani hanno filmato tutto e hanno pubblicato in rete (su TikTok) il filmato. E le loro risposte sono uno schiaffo al bigottismo di alcuni che non accettano le vie infinite di un sentimento puro come l’amore. Voghera, le dueche si baciano al parco aggredite verbalmente “due ...

