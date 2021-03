Nintendo Switch, nuovo modello con schermo OLED e supporto DLSS in arrivo (Di martedì 23 marzo 2021) La prossima Nintendo Switch utilizzerà un nuovo system-on-chip Nvidia con supporto per DLSS (Deep Learning Super Sampling), secondo quanto riportato da Bloomberg. Si dice che il chip porterà miglioramenti alle prestazioni della GPU e della CPU, con il DLSS che servirà per visualizzare immagini ad una risoluzione più alta nelle TV 4K. La tecnologia DLSS è stata introdotta con le GPU RTX serie 20 di Nvidia, basate sull’architettura Turing. Fa uso di reti neurali per ricostruire le immagini di gioco in tempo reale a una qualità superiore. Diverse versioni della tecnologia si sono variamente affidate ai tensor core della GPU e all’addestramento dell’IA su giochi specifici, ma il risultato è che è possibile renderizzare un gioco a una risoluzione tradizionale più bassa ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 23 marzo 2021) La prossimautilizzerà unsystem-on-chip Nvidia conper(Deep Learning Super Sampling), secondo quanto riportato da Bloomberg. Si dice che il chip porterà miglioramenti alle prestazioni della GPU e della CPU, con ilche servirà per visualizzare immagini ad una risoluzione più alta nelle TV 4K. La tecnologiaè stata introdotta con le GPU RTX serie 20 di Nvidia, basate sull’architettura Turing. Fa uso di reti neurali per ricostruire le immagini di gioco in tempo reale a una qualità superiore. Diverse versioni della tecnologia si sono variamente affidate ai tensor core della GPU e all’addestramento dell’IA su giochi specifici, ma il risultato è che è possibile renderizzare un gioco a una risoluzione tradizionale più bassa ...

