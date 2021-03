Musso | «Tutte le squadre sanno che vincere con l’Udinese è difficilissimo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 marzo 2021) Juanè stato ospite di Udinese Tonight e ha commentato la stagione della squadra di Luca Gotti. Ecco le sue parole. Juanè stato ospite di Udinese Tonight e ha commentato la stagione della squadra di Luca Gotti. Ecco le sue parole. LAZIO – «Penso che, con la Lazio, la sconfitta non sia stata meritata. La squadra ha fatto molte più cose buone che cattive, ce la giochiamo sempre con tutti anche con quellesulla carta più forti. Noi, però, non ci sentiamo più forti né più deboli di nessuno, giochiamo ogni gara come se fosse l’ultima e credo che ieri il pareggio ci stesse. Siamo una squadra che ha raccolto tanto basandosi sulla fase difensiva, molto compatta. La nostra compattezza ci ha portato molti risultati, anche ieri, a parte il gol, la Lazio non ci ha creato grossi problemi, anzi siamo cresciuti anche nella fase ...