Monrif accelera l' armonizzazione tra carta e digitale | Quotidiano net diventa Quotidiano Nazionale

Advertising

Primaonline : -

Ultime Notizie dalla rete : Monrif accelera

Primaonline

... in grado di presidiare con autorevolezza e profondità sia l'informazione locale, sia la più ampia informazione nazionale', aggiunge Michela Colamussi (nella foto sotto), arrivata inlo scorso ...Il nuovo logo di Quotidiano Nazionale, spiega una nota, è sviluppato in collaborazione con lo Studio Grafico Tomo Tomo di Milano e resta profondamente legato alla tradizione del giornale ma ...Monrif accelera l’armonizzazione tra carta e digitale e punta a una sempre maggiore integrazione tra i mezzi del Gruppo Da domani 24 marzo il sito quotidiano.net cambia la sua testata in Quotidiano ...Da domani 24 marzo il sito quotidiano.net cambia la sua testata in Quotidiano Nazionale. Un cambiamento importante per il primo sito del gruppo Monrif che va nella direzione di una maggiore integrazio ...