Milan | Theo Hernandez | “Qui a lungo | credo ancora allo scudetto Ibrahimovic? Ogni tanto mi fa le ramanzine”

(Di martedì 23 marzo 2021) A tutto.Si racconta e lo fa durante un'intervista concessa ai microfoni di "AS", il terzino francese del, soffermatosi sulle sua esperienza in rossonero, sulle ambizioni future ma anche sul primo incontro con Maldini avvenuto a Ibiza nell'estate del 2019."Maldini? Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso ed è stata una riunione molto bella. Mi disse che ho talento, che potevo arrivare ad essere un grande giocatore. Abbiamo parlato della mia situazione nel Real Madrid, dei miei anni all’Alaves e alla Real Sociedad. Lo abbiamo fatto come se fossimo due amici".si è poi soffermato sul rapporto cone sull'obiettivo:"Da quando è arrivato ci ha dato un plus, ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, a tutto #Hernandez: da #Maldini all'esperienza con il #RealMadrid, passando per la nazionale e il… - PietroMazzara : News formazione #Milan: Gioca #Castillejo falso nueve. #Kalulu al posto di #Dalot. #Ibrahimovic parte dalla panc… - Daniele28722414 : RT @PianiMino: 10K euro di Multa ad Arslan che colpendo un addetto Milan ha provocato un taglio al labbro. Stessa somma che rischia Theo pe… - PianiMino : 10K euro di Multa ad Arslan che colpendo un addetto Milan ha provocato un taglio al labbro. Stessa somma che rischi… - PianetaMilan : .@TheoHernandez: 'Mi piacerebbe se @Brahim restasse un altro anno' - #calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Theo

... Lo ha raccontato il terzino sinistro delHernandez ad AS , in una lunga intervista dove ha parlato a 360 gradi della sua esperienza in rossonero. Sul futuro 'Alsono molto felice. ...Hernandez , terzino mancino del, è stato intervistato dal quotidiano spagnolo As . Ha parlato lungamente, affrontando anche la rivalità con l' Inter ed il rapporto con il suo ex compagno ...Milano, 23 mar. - (Adnkronos) - "Il mio rapporto con lui è buonissimo. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.