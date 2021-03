L’orrore in un video: frusta il suo cane con un guinzaglio, poi lo picchia con una scarpa (Di martedì 23 marzo 2021) Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo abusare con violenza del suo cane picchiandolo con il guinzaglio e con una scarpa. Sono immagni vergognose quelle diffuse sul web nelle ultime ore da un gruppo di salvataggio animali di Houston che mostrano il proprietario di un cane prendere il suo animale a ‘frustate’ usando il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 23 marzo 2021) Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo abusare con violenza del suondolo con ile con una. Sono immagni vergognose quelle diffuse sul web nelle ultime ore da un gruppo di salvataggio animali di Houston che mostrano il proprietario di unprendere il suo animale a ‘te’ usando il L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

peppeprovenzano : Questo video racconta ciò per cui provare orrore e vergogna. Mon basta la condanna. Serve al più presto l’approvazi… - IsraelinHolySee : Il Dr. Ruffini, Prefetto del Dicastero della Comunicazione del #Vaticano aderisce alla campagna #StopAntiSemitism e… - VAMPIREGIULIA : RT @peppeprovenzano: Questo video racconta ciò per cui provare orrore e vergogna. Mon basta la condanna. Serve al più presto l’approvazione… - svteuphoria : NON AVEVO VISTO QUESTO DOVE SI VEDONO I PANTALONI ODIO CHE ORRORE CHE SONO perché l’hanno vestito così - LucyB511 : RT @gcomeg: Io credo davvero che nel video di quella conversazione Giacomo e Sonia non parlassero dello stupro ma poi il tweet sul pietismo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’orrore video Emma Roberts, compie 30 anni la star di "Scream Queens" e "American Horror Story" Sky Tg24