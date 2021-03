Leonardo | il cast attori completo della serie tv in onda su Rai 1

Advertising

SkyTG24 : Leonardo, il cast della serie tv con Matilda de Angelis - Silvietta_1986 : Mi preparo già psicologicamente alle orde social di indignatissimi che, nonostante le dichiarazioni rilasciate dal… - BookshireLibri : Stasera in tv Leonardo: trama e cast della serie tv - wam_the : Leonardo, prima puntata serie tv: trama, cast e dove vederla - marcoluci1 : RT @cheTVfa: #Leonardo | IL CAST | #AidanTurner, #MatildaDeAngelis, #FreddieHighmore e tutti i personaggi della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo cast

IldiPittore, scultore, scienziato, inventore e ingegnere. I codici dicontengono invenzioni rivoluzionarie che avrebbero richiesto quattro secoli per essere realizzate. ...è una serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. La serie ha come protagonista Aidan Turner nel ruolo dida Vinci . Nelsono presenti anche Matilda De Angelis , Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. La serie è incentrata sulla vita diDa Vinci. Il più famoso artista del suo tempo ...La serie ha inizio con Leonardo poco più che ventenne; lavora come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze, dove incontra Caterina Da Cremona che posa come modella. Ogni episodio ...Una nuova serie evento di Rai1, in onda in prima visione dal 23 marzo, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in ...