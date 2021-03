La mamma di Pierpaolo Pretelli pubblica una foto di Ariadna Romero e scoppia il caos: ecco che succede (Di martedì 23 marzo 2021) La mamma di Pierpaolo Pretelli è finita nuovamente al centro delle polemiche. Proprio l’ex gieffino, ospite di Live, ha raccontato per quale motivo non ha ancora presentato Giulia Salemi alla sua famiglia e, dopo alcune ore dalle sue dichiarazioni, spunta la foto condivisa dalla signora Margherita. La mamma di Pierpaolo Pretelli pubblica una foto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 marzo 2021) Ladiè finita nuovamente al centro delle polemiche. Proprio l’ex gieffino, ospite di Live, ha raccontato per quale motivo non ha ancora presentato Giulia Salemi alla sua famiglia e, dopo alcune ore dalle sue dichiarazioni, spunta lacondivisa dalla signora Margherita. Ladiunadi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

riverflow_11 : Meno male che la mamma non segue Pierpaolo perché altrimenti iniziava male questa giornata - Antonel96545937 : La mamma di Pierpaolo che pubblica una foto di Ariadna (con il bimbo). ?? Non ha ancora accettato la nuora power. #tzvip - blogtivvu : La mamma di Pierpaolo Pretelli pubblica una foto di Ariadna Romero e scoppia il caos: ecco che succede… - pensacheculo_ : Vengo in pace #prelemi ma posso dire che non ho visto il post della mamma di Pierpaolo come attacco a Giulia? - Valeria40152814 : Sono molto d'accordo. Mi dispiace solo per Pierpaolo... ma la mamma gia da dentro al GF ha deciso di esporsi.. ed è… -