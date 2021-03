Facevano incursione durante le lezioni in DAD | 3 studenti denunciati

(Di martedì 23 marzo 2021) Si organizzavano su Telegram eirruzione nellesvolte con la didattica a distanza, con l'obiettivo di disturbare docenti e alunni e interrompere le attività. La Polizia Postale di Genova ha denunciato tre ragazzi, due maggiorenni e un minorenne, autori di diversi «raid informatici» in tutta Italia. Le indagini della Polizia Postale Il gruppo, attivo già dal primo lockdown, entrava all'interno dellein DAD sfruttando i codici e i link privati. A fornirglieli spesso erano gli stessiche si mettevano in contatto con loro su Telegram e Instagram. Gli investigatori sono riusciti a risalire ai nomi della maggior parte dei membri dei gruppi. I tre amministratori, nonchè autori materiali dei raid, residenti nelle province di Milano e Messina, si sentivano al sicuro per via della apparente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Facevano incursione

L'obiettivo era riuscire a farenelle lezioni svolte con la didattica a distanza per farle saltare: tre ragazzi, due ... I tre sono della provincia di Milano e Messina eparte di ...Gli stessi esterni Albertini e Pinto, non certo in condizione brillante,fatica a fornire ... Picccolo ha fatto vedere un'palla al piede "old times") e di spinta offensiva (due o ...Dieci brani inediti raccontano altrettante storie avvenuto quando il fronte di guerra si fermò in provincia di Ravenna ...Organizzati in modo strutturato, interrompevano le lezioni in Dad di diverse scuole su tutto il territorio nazionale. La Polizia di Stato di Genova, coordinata dalla Procura della Repubblica del Capol ...