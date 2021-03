Enrico Letta vuole due donne capigruppo del Pd. Marcucci "strappa" (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Enrico Letta vuole due donne ai vertici del Pd, nei ruoli di capigruppo a Camera e Senato. "Con vertici fatti solo di uomini il partito è irricevibile", dice senza mezzi termini. Ma se la discussione a Montecitorio fila via liscia, grazie anche alla disponibilità a farsi da parte del capogruppo in carica, Graziano Delrio, al Senato non è così. Marcucci chiede coerenza Andrea Marcucci, capogruppo a Palazzo Madama, lo fa capire immediatamente quando chiede "coerenza" al segretario. Se parità di genere deve essere, è il ragionamento di Marcucci, si cominci dal leader: "Io voglio coerenza, bisogna smetterla con la tradizione di avere segretari sempre uomini", dice prima di annunciare che convocherà una nuova assemblea giovedì per votare il nuovo ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI -dueai vertici del Pd, nei ruoli dia Camera e Senato. "Con vertici fatti solo di uomini il partito è irricevibile", dice senza mezzi termini. Ma se la discussione a Montecitorio fila via liscia, grazie anche alla disponibilità a farsi da parte del capogruppo in carica, Graziano Delrio, al Senato non è così.chiede coerenza Andrea, capogruppo a Palazzo Madama, lo fa capire immediatamente quando chiede "coerenza" al segretario. Se parità di genere deve essere, è il ragionamento di, si cominci dal leader: "Io voglio coerenza, bisogna smetterla con la tradizione di avere segretari sempre uomini", dice prima di annunciare che convocherà una nuova assemblea giovedì per votare il nuovo ...

