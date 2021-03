Elo Entertainment lancia TrackLoL

Leggi su esports247

(Di martedì 23 marzo 2021) L’azienda specializzata nell’analisi di dati Eloha annunciato oggi di averto un nuovo sito internet in grado di fornire statistiche su League of Legends dal nomefornirà una serie di dati molto interessanti sia per i giocatori amatoriali che quelli professionisti di esports. In particolare ci saranno dati live sulle sfide e anche previsioni su come andranno a finire analizzando il momento specifico della gara. Con questo nuovo sito Elosfrutterà la sua capacità di analisi per fornire dati utili a tutto il movimento del videogame. Sarà presente un algoritmo in grado di valutare e dare un voto ad ogni squadra regione per regione e la probabilità in diretta della vittoria o della sconfitta durante una sfida. Sabina Hemmi, CEO e Co-Fondatrice di Elo ...