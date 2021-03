David di Donatello slittano all’11 maggio 2021

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 23 marzo 2021) Carlo Conti -diAnche quest’anno,di. La cerimonia che premia i film italiani e i suoi protagonisti, giunta alla 66° edizione, viene posticipata a martedì 11; inizialmente, era prevista il prossimo 7 aprile. Sempre in diretta su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, la serata vorrà rappresentare la ripartenza di un settore, quello dei cinema (ma anche dei teatri), fortemente provato causa Covid. Da mesi, ormai, le sale sono chiuse e per questa ragione aidisaranno eleggibili tutti i film italiani la cui uscita, prevista negli ultimi dodici mesi e poi saltata nei cinema, è avvenuta nelle varie piattaforme streaming e VOD (Video On ...