Cuneo-Perugia in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Playoff A1 Femminile 2021 volley

La Bosca S. Bernardo Cuneo ospita la Bartoccini Fortinfissi Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match di ritorno degli ottavi di finale dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. Le ragazze di coach Mazzanti hanno conquistato un'importante vittoria nella gara di andata ed ora proveranno a ripetersi anche in trasferta, consapevoli che basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. D'altra parte, le piemontesi cercheranno di sfruttare il campo di casa per ribaltare il risultato dell'andata e raggiungere quantomeno il Golden Set per giocarsi fino in fondo tutte le carte. Si preannuncia dunque grande battaglia: in palio il pass per i quarti

