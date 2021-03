Crescent | l’appello | Procura chiede un anno e sei mesi per Vincenzo De Luca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Salerno ha chiesto di condannare il governatore campanoDeed altre sei persone nel processo d’Appello per la realizzazione del, un edificio a forma di mezzaluna in prossimità della zona del lungomare. Iltore aggiunto Rocco Alfano e il sostitutotore Guglielmo Valenti oggi hformulato le loro richieste,ndo di condannare ad une seiil governatore. I fatti contestati sono legati all’epoca in cui era sindaco di Salerno. Contestualmente la pubblica accusa ha richiesto di sequestrare l’area su cui è stato realizzato il, l’opera progettata da Ricardo Bofill. La, inoltre, ...