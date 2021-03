Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti (2) (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio c… - ZZiliani : Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di #InterSassuolo per #focolaio #Covid sono gli stessi che non hanno… - TV7Benevento : Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti (2)... - TV7Benevento : Covid: focolaio in residence anziani Varese, 23 positivi tra operatori e ospiti... - 501_tot : RT @GiovanniAgost20: Una festa di laurea si trasforma in focolaio covid a Macerata (con15 contagi e 2 in terapia intensiva) in piena zona r… -