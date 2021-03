Coronavirus e Dpcm, le regole per le seconde case in zona rossa. Quali Regioni chiudono ai non residenti (Di martedì 23 marzo 2021) Si avvicinano i giorni di Pasqua e si fa largo la domanda – ormai classica in tempo di Coronavirus – sulle seconde case. Si possono o non si possono raggiungere le altre abitazioni di proprietà o in affitto? La domanda ha una sua prima risposta nel decreto Covid approvato lo scorso 13 marzo dal governo di Mario Draghi. Con l’aumento dei contagi in tutta la Penisola, però, e con il diffondersi della variante B117, alcuni presidenti di Regione stanno imponendo le loro regole più restrittive. Ecco allora le misure da seguire caso per caso Quando si può andare nelle seconde case secondo il decreto Covid Stando a quanto stabilito dal governo Draghi, è sempre possibile anche in zona rossa e arancione fare rientro alla propria ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Si avvicinano i giorni di Pasqua e si fa largo la domanda – ormai classica in tempo di– sulle. Si possono o non si possono raggiungere le altre abitazioni di proprietà o in affitto? La domanda ha una sua prima risposta nel decreto Covid approvato lo scorso 13 marzo dal governo di Mario Draghi. Con l’aumento dei contagi in tutta la Penisola, però, e con il diffondersi della variante B117, alcuni pdi Regione stanno imponendo le loropiù restrittive. Ecco allora le misure da seguire caso per caso Quando si può andare nellesecondo il decreto Covid Stando a quanto stabilito dal governo Draghi, è sempre possibile anche ine arancione fare rientro alla propria ...

