Chiara e Fedez | è nata la figlia Vittoria Lucia Ferragni | il primo video su Instagram di Fedez in lacrime

(Di martedì 23 marzo 2021) Quanta emozione per mammaFeragni e papàche dopo una lunga attesa hanno finalmente potuto stringere tra le braccia la loro piccola, la loro secondogenitaquesta mattina, 23 marzo. Un parto, quello di, di cui ancora si sa pochissimo e si rimane in attesa della prima storia o delpost in cui laracconterà questo magico momento. Intanto però, sono già state rese pubbliche ledel marito e papà-bis: èla piccolaChe ...

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - NIALLVSMILE93s : RT @PAZZESK4: Ore 9:56 del 23 marzo 2021 Twitter impazzisce per la nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Io c'ero. - SaverioCuppari : RT @rtl1025: ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Fedez

Tantissimi gli auguri ricevuti tra cui quelli di Dua Lipa che scrive 'Congrats guys!!!! So happy for you' e di Simona Ventura, oltre che delle sorelle di, il marito die papà ...La love story dei Ferragnez vedi anche MatrimonioFerragni, la coppia social ha detto sì. FOTOFerragni hanno ufficializzato la loro relazione nel 2016. Leone, il primo ...ITALIA - C'è grande emozione tra i fan di Chiara Ferragni e Fedez che diventano oggi genitori per la seconda volta: è nata Vittoria Lucia Ferragni. La ...E' nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. «La nostra Vittoria» con un cuoricino, una foto insieme alla piccola,... Scopri di più ...