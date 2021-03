Caos Fiorentina, si è dimesso Prandelli. In panchina torna Iachini? (Di martedì 23 marzo 2021) Fiorentina nuovamente nel Caos. Nuovo terremoto all'interno della compagine viola del presidente italo-americano Commisso, reduce dal ko casalingo con il Milan. Si è dimesso Cesare Prandelli subentrato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 marzo 2021)nuovamente nel. Nuovo terremoto all'interno della compagine viola del presidente italo-americano Commisso, reduce dal ko casalingo con il Milan. Si èCesaresubentrato...

Advertising

CinqueNews : Caos #Fiorentina - #Prandelli vicino alle dimissioni - CalcioWeb : Ribaltone in casa @acffiorentina, si è dimesso #Prandelli. Torna #Iachini - ParmaLiveTweet : Fiorentina, adesso è davvero caos: Prandelli rassegna le proprie dimissioni - PIER0994 : RT @Bigmario92: Caos a Firenze, #Prandelli si dimette, adesso per la #Fiorentina si mette male, ancora in lotta per la salvezza rischia tan… - Bigmario92 : Caos a Firenze, #Prandelli si dimette, adesso per la #Fiorentina si mette male, ancora in lotta per la salvezza ris… -