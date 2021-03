Arriva in ospedale con lesione al capo e muore, forse caduto dal balcone di casa (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È quasi sicuramente caduto dal balcone di casa il 29enne Arrivato ieri sera in condizioni disperate all’ospedale di Caserta con una profonda lesione al capo, e poi deceduto. È emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Caserta, che hanno accertato che il giovane, disoccupato, sarebbe caduto dal balcone al terzo piano dell’abitazione di via Giorgio La Pira in cui vive con i familiari; a trovarlo riverso sull’asfalto è stata una vicina del 29enne, che ha allertato i soccorsi. Al momento i carabinieri non tralasciano alcuna pista, quella della caduta accidentale o del suicidio, ma anche qualcosa di più inquietante, in attesa che l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È quasi sicuramentedaldiil 29enneto ieri sera in condizioni disperate all’di Caserta con una profondaal, e poi deceduto. È emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Caserta, che hanno accertato che il giovane, disoccupato, sarebbedalal terzo piano dell’abitazione di via Giorgio La Pira in cui vive con i familiari; a trovarlo riverso sull’asfalto è stata una vicina del 29enne, che ha allertato i soccorsi. Al momento i carabinieri non tralasciano alcuna pista, quella della caduta accidentale o del suicidio, ma anche qualcosa di più inquietante, in attesa che l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di ...

