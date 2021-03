Android, crash delle app Google: come risolvere il bug emerso quest’oggi (Di martedì 23 marzo 2021) Molti utenti Android stanno ravvisando dei crash improvvisi riguardanti le app di Google: ecco come risolvere il problema emerso oggi. A partire da ieri sera, alcuni utenti Android hanno cominciato a segnalare il crash improvviso delle app di Google. come era possibile già intuire dalle segnalazioni riportate sui gruppi Reddit, su Twitter e su DownDetector, il problema non riguardava uno specifico modello di smartphone o una marca in particolare, era trasversale. Ma prima di spiegarvi di cosa si tratta, vi rassicuriamo sul fatto che non avete preso un virus o un malware e non dovete né formattare né gettare dalla finestra il vostro telefono. Il team Google ha preso in ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) Molti utentistanno ravvisando deiimprovvisi riguardanti le app di: eccoil problemaoggi. A partire da ieri sera, alcuni utentihanno cominciato a segnalare ilimprovvisoapp diera possibile già intuire dalle segnalazioni riportate sui gruppi Reddit, su Twitter e su DownDetector, il problema non riguardava uno specifico modello di smartphone o una marca in particolare, era trasversale. Ma prima di spiegarvi di cosa si tratta, vi rassicuriamo sul fatto che non avete preso un virus o un malware e non dovete né formattare né gettare dalla finestra il vostro telefono. Il teamha preso in ...

