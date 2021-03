“Allenarsi per il futuro”, libro con prefazione Ceo WindTre Hedberg (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “‘Allenarsi per il futuro. Sfide manageriali del XXI secolò è un’opera che aiuta a cogliere e ad approfondire le grandi trasformazioni in corso, mai conosciute prima nella storia dell’umanità. Tutte le aziende, grandi e piccole, hanno dovuto fare i conti con l’emergenza Covid e riorganizzare di conseguenza l’impostazione dei rapporti di lavoro, perchè ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale, che impone la consapevolezza in ambito aziendale delle nostre responsabilità, individuali e collettive”. Lo afferma Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di WindTre, nella prefazione del volume edito da Franco Angeli. L’opera, curata da Gabriele Gabrielli, Presidente di “Fondazione Lavoro per la persona” e professore alla LUISS Guido Carli, include i contributi di tredici firme ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “‘per il. Sfide manageriali del XXI secolò è un’opera che aiuta a cogliere e ad approfondire le grandi trasformazioni in corso, mai conosciute prima nella storia dell’umanità. Tutte le aziende, grandi e piccole, hanno dovuto fare i conti con l’emergenza Covid e riorganizzare di conseguenza l’impostazione dei rapporti di lavoro, perchè ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale, che impone la consapevolezza in ambito aziendale delle nostre responsabilità, individuali e collettive”. Lo afferma Jeffrey, amministratore delegato di, nelladel volume edito da Franco Angeli. L’opera, curata da Gabriele Gabrielli, Presidente di “Fondazione Lavoro per la persona” e professore alla LUISS Guido Carli, include i contributi di tredici firme ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia “Allenarsi per il futuro”, libro con prefazione Ceo WindTre Hedberg - - onrugby_it : Il nuovo protocollo FIR per l’attività con contatto *Modalità e date per tornare ad allenarsi e a giocare* - CorriereCitta : “Allenarsi per il futuro”, libro con prefazione Ceo WindTre Hedberg - giannifioreGF : “Allenarsi per il futuro”, il libro su aziende ed emergenza #COVID con prefazione di Hedberg, CEO #Windtre: - Mondo3 : Jeffrey Hedberg, CEO #WindTre, invita ad azioni concrete, sull’esempio di quei servizi, come le telecomunicazioni,… -