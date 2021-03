Torre Boldone | gru si ribalta all’interno di un cantiere | coinvolto un 36enne

(Di lunedì 22 marzo 2021) I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti poco dopo le 9 di lunedì per un incidente in unin via Puccini a. Una gru si èta propriodelstesso. Unè rimastoma le sue condizioni non sarebbero gravi. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

L'Eco di Bergamo

