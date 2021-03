Roma | ultima visita Zaniolo | ecco quando tornerà in campo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nicològiovedì volerà a Innsbruck per un ultimo controllo dal professor Christian Fink. È già stata fissata la data del suo ritorno inNicològiovedì volerà a Innsbruck per un ultimo controllo dal professor Christian Fink, il medico che lo sta seguendo nella sua riabilitazione. Se ladovesse dare esito positivo, come riferisce Corriere dello Sport,il 10 aprilea disputare una partita scendendo incon la Primavera. L’obiettivo dichiarato è quello di essere in forma per gli Europei ma il tecnico giallorosso Paulo Fonseca spera chepossa essere utile anche allanel finale di stagione fra campionato ed Europa League. Leggi su Calcionews24.com