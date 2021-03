Neonato ustionato, il gip: quadro gravissimo (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCondotte “commissive e omissive allarmanti e gravi”. Così il gip di Napoli, Rosaria Maria Aufieri su Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano, arrestati il 19 marzo dopo il ricovero del loro figlio Neonato trovato ustionato in casa a Portici (Napoli), sette giorni dopo il parto. Domani la donna, che è ricoverata nel reparto di psichiatria dell’Ospedale del Mare di Napoli, verrà sottoposta a interrogatorio. I genitori del bimbo sono accusati dalla Procura di Napoli di maltrattamenti continuati in concorso, abbandono di minori e lesioni aggravate in concorso. Per il gip sussistente il pericolo che, se non allontanati dal piccolo, avrebbero potuto reiterare quelle condotte. Bocchetti, già interrogato ha riferito di non essere presente in casa, circostanza questa smentita da testimoni hanno riferito che, invece, anche nei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCondotte “commissive e omissive allarmanti e gravi”. Così il gip di Napoli, Rosaria Maria Aufieri su Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano, arrestati il 19 marzo dopo il ricovero del loro figliotrovatoin casa a Portici (Napoli), sette giorni dopo il parto. Domani la donna, che è ricoverata nel reparto di psichiatria dell’Ospedale del Mare di Napoli, verrà sottoposta a interrogatorio. I genitori del bimbo sono accusati dalla Procura di Napoli di maltrattamenti continuati in concorso, abbandono di minori e lesioni aggravate in concorso. Per il gip sussistente il pericolo che, se non allontanati dal piccolo, avrebbero potuto reiterare quelle condotte. Bocchetti, già interrogato ha riferito di non essere presente in casa, circostanza questa smentita da testimoni hanno riferito che, invece, anche nei ...

