“Momenti di angoscia” Carlo Conti | tristezza e tanto dolore quando l’ha saputo | solo ora ha deciso di parlarne

Carlo Conti è uno dei conduttori più popolari e amati dal pubblico. La Rai punta su di lui da tantissimi anni e i risultati ottenuti sono sempre stati eccezionali. Nelle scorse ore però il presentatore si è reso protagonista di affermazioni molto toccanti, che avranno fatto emozionare e commuovere tantissimi suoi fan. Impossibile dimenticare quei momenti terribili, che gli hanno evidentemente segnato la sua vita. Ha voluto finalmente parlarne svelando tutto il suo stato d'animo. Nella nuova puntata di 'Ossi di Seppia', che sarà trasmessa martedì 23 marzo, Carlo Conti ha quindi voluto dire la sua su una delle personalità più amate del panorama televisivo italiano, che purtroppo è passato a miglior vita gettando tutti nello sconforto. Nonostante sia trascorso del tempo, il conduttore non ...

Ultime Notizie dalla rete : Momenti angoscia Esclusiva, Pierpaolo Pretelli: 'Coronato un sogno, ora punto su musica e creatività' Mi auguro quanto prima che si possa liberarsi da quest'angoscia, leggo negli occhi della gente ... Ma il GF è anche un contenitore che ti concede anche momenti che altrove non proveresti. Non a caso all'...

Il mondo che ci manca: Ambrogio Beccaria, "In mezzo all'Oceano a osservare le nuvole e i pesci" Sicuramente avevo meno paura di adesso, ora le traversate mi mettono più angoscia, in quel momento ... Anche interiore, forse? " Ci sono stati alcuni momenti che hanno segnato davvero il viaggio, ...

Carlo Conti: “Il mio amico Fabrizio Frizzi” La Stampa Carlo Conti ricorda un grande dolore: “Ho deciso di parlare perchè…” Carlo Conti torna a parlare della scomparsa di Fabrizio Frizzi: "E' giusto dare riconoscimento" Sono passati quasi 3 anni dalla scomparsa di Fabrizio ...

Carlo Conti: “Il mio amico Fabrizio Frizzi” Il 26 marzo di tre anni fa moriva a Roma Fabrizio Frizzi. La reazione popolare fin dai primi momenti fu massiccia e commovente, come in rarissime altre occasioni simili. Migliaia e migliaia di persone ...

