Mike Tyson | Jamie Foxx interpreterà il pugile in una serie prodotta da Martin Scorsese

La vita di Mike Tyson sarà al centro di una nuova serie e il protagonista sarà Jamie Foxx nel progetto prodotto da Martin Scorsese. Mike Tyson, dopo aver reagito negativamente al progetto biografico sviluppato da Hulu, ha annunciato che Jamie Foxx lo interpreterà in una serie televisiva che verrà prodotta anche da Martin Scorsese. Il progetto, inizialmente, era stato sviluppato come un lungometraggio e ora verrà realizzato pensando a una distribuzione sul piccolo schermo. Negli episodi Jamie Foxx sarà il pugile e Mike Tyson collaborerà ...

