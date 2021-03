Luxuria contro Federico Fashion Style in Sardegna | “Comportamento odioso”

Advertising

Jessy29257973 : RT @nicstattoo: Vladimir Luxuria dalla D’Urso che espone il problema dei congiunti (parenti/partner) fuori regione e si scaglia contro gli… - NavaroMatilde : RT @nicstattoo: Vladimir Luxuria dalla D’Urso che espone il problema dei congiunti (parenti/partner) fuori regione e si scaglia contro gli… - nicstattoo : Vladimir Luxuria dalla D’Urso che espone il problema dei congiunti (parenti/partner) fuori regione e si scaglia con… - Italia_Notizie : Live Non è La D’Urso, Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style per il viaggio in Sardegna: “Odioso”. Lui: “Ho… - infoitcultura : Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style: 'Comportamento odioso' -

Ultime Notizie dalla rete : Luxuria contro

A quel punto Vladimirha lanciato una provocazione. 'Incredibile noi non possiamo andare a trovare i nostri parenti e loro si fanno la vacanza e pubblicano foto e video sui social. Vorrà dire ...L'attacco di VladimirIl parrucchiere si è difeso dagli attacchi di Vladimirche gli ha puntato il dito: "È vergognoso! Semplicemente odioso, non è che fanno una regione ...Un appello a vaccinarsi e, soprattutto, a vaccinare. Vladimir Luxuria manda un messaggio attraverso la sua pagina Facebook invitando i suoi follower a sostenere la campagna di vaccinazione contro il..Non è che fanno una regione bianca per fare in modo che una persona che non può cenare alle otto di sera, nel Lazio si fa il tampone e va a cenare in Sardegna" attacca Luxuria. "Non ho fatto nulla di ...