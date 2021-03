Luna Rossa | “Finché non ti arrendi | non hai perso Non vediamo l’ora della prossima America’s Cup”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “Nondi ritornare a regatare sugli AC75 nellaedizione dell’Cup“. Con queste parole, attraverso un comunicato stampa, esprime ufficialmente la propria intenzione di essere protagonista nella Coppa America che verrà. Dopo aver regalato grandissime emozioni nella baia di Auckland, tenendo testa a Team New Zealand nel match che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo, il sodalizio tricolore si rilancia e guarda già al futuro. Il patron Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada, aveva già dichiarato recentemente di volere competere ancora per la conquistaVecchia Brocca e, dopo qualche giorno di silenzio, la compagine tricolore si è esposta ulteriormente, nero su bianco. “Un team, come ...

Auckland - Dopo alcuni giorni di riflessione arriva da Luna Rossa Prada Pirelli una sintesi dell'America's Cup sfiorata. Già, perché contrariamente ad alcune analisi frettolose e ai giudizi di ambienti anglosassoni che sembrano aver scampato la paura di ...ROMA, 22 MAR - "Non vediamo l'ora di ritornare a regatare sugli AC75 nella prossima edizione dell'America's Cup". Così si conclude una nota di commiato del Team Luna Rossa Prada, battuto in finale da New Zealand nella Coppa America 2021, andrà all'assalto della prossima America's Cup. "Un team come Luna Rossa con una grande storia alle spalle andrà avanti, per onorare tutt ...