Lino Banfi, cosa avrebbe dovuto fare da giovane? Inimmaginabile (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un personaggio stimatissimo, Lino Banfi, tra i più amati in Italia e dalla carriera ricca di successi: sapete cosa i suoi genitori volevano facesse, quand’era giovane? Attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista, Lino Banfi è tra i personaggi più amati in Italia; può vantare una carriera lunghissima e sempre a grandi livelli, costellata di successi, Leggi su youmovies (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un personaggio stimatissimo,, tra i più amati in Italia e dalla carriera ricca di successi: sapetei suoi genitori volevano facesse, quand’era? Attore, comico, sceneggiatore ed ex cabarettista,è tra i personaggi più amati in Italia; può vantare una carriera lunghissima e sempre a grandi livelli, costellata di successi,

Advertising

Agostino35 : @MikyTarricone Certo. Lino Banfi. Come no. - MikyTarricone : @Agostino35 Ricordo la stesso imbarazzo, da bambino, con i film di Edwige Fenech. Trasmesse nelle tv locali alle 20… - aristid05076130 : @lucatelese Ma Lino Banfi, Gabriel Garko e Conte non si sono intrufolati - MaxBraz1 : @AlfredoPedulla Mi ricorda Lino Banfi..Juventus Catania..il 13 miliardario..Al bar dello sport..che film ragazzi.. - Ulisse0672 : Perde la Juventus. Non sempre la sconfitta della Juve, genera dolore. Un gruppo di amici juventini, molto spiritos… -