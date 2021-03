Leonardo | la serie TV di Rai 1 su Leonardo Da Vinci

Advertising

Raiofficialnews : Dai creatori @FrankSpotnitz e Steve Thompson, il primo progetto a guida italiana dell’Alleanza tra #Rai,… - Mauxa : Serie tv Leonardo da Vinci - immagini - princestone20 : RT @Raiofficialnews: Dai creatori @FrankSpotnitz e Steve Thompson, il primo progetto a guida italiana dell’Alleanza tra #Rai, @Francetele e… - FJacotin : RT @vogue_italia: Il 23 marzo arriva su Rai Uno, Leonardo, la serie dedicata al genio Da Vinci, con Aidan Turner e Matilda De Angelis https… - marcoluci1 : RT @RadiocorriereTv: Lei cos'era? Era l'amore, un enigma come il cielo #Leonardo, la serie evento in prima visione assoluta su @RaiUno @Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo serie

LaTV '' è stata creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson : il primo conosciuto per titoli come 'X - Files', 'L'uomo nell'alto castello' e 'I Medici', il secondo per due perle di BBC ...Quarto setColli mette a segno due ace di fila e spinge avanti i suoi (3 - 6). I lupi lottano e riescono in questa fase a bloccare gli attacchi dei senesi arrivando a toccare il +5 (6 - 11). ...Dal 23 marzo, in anteprima mondiale su Rai1 e in streaming su Raiplay, andrà in onda “Leonardo”, la nuova serie co-prodotta da Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction. Do ...In programmazione dal 23 marzo, in anteprima mondiale: ecco tutto quello che c'è da sapere, compresi trama e trailer ...