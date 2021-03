Juventus, nessun vertice alla Continassa sul futuro di Pirlo (Di lunedì 22 marzo 2021) La Juventus ha smentito l’istituzione di un vertice interno alla Continassa, per discutere sul futuro del progetto bianconero. Fonti vicine al club hanno smentito categoricamente l’indiscrezione recentemente trapelata, divulgata da SportMediaset, inerente a un fantomatico incontro tra dirigenti bianconeri e Andrea Pirlo. Dopo la disfatta della Juventus contro il Benevento, all’Allianz Stadium, nessuna riunione straordinaria dunque, ma normale amministrazione. Andrea Pirlo siederà probabilmente sulla panchina della Juventus sino a fine stagione, con eventuali valutazioni da compiere in estate. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Laha smentito l’istituzione di uninterno, per discutere suldel progetto bianconero. Fonti vicine al club hanno smentito categoricamente l’indiscrezione recentemente trapelata, divulgata da SportMediaset, inerente a un fantomatico incontro tra dirigenti bianconeri e Andrea. Dopo la disfatta dellacontro il Benevento, all’Allianz Stadium,a riunione straordinaria dunque, ma normale amministrazione. Andreasiederà probabilmente sulla panchina dellasino a fine stagione, con eventuali valutazioni da compiere in estate. SportFace.

