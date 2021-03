Juventus, Dybala: «Sarei stato felice di aiutare la squadra in questi mesi» (Di lunedì 22 marzo 2021) Paulo Dybala scrive alla Juve, ai suoi compagni ma soprattutto ai tifosi: il messaggio della Joya dopo un momento difficile per il club Un momento difficile per la Juve, che dopo l’eliminazione dalla Champions vede sfumare anche il sogno Scudetto. Paulo Dybala, fuori per infortunio, si stringe vicino alla squadra. «Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi … La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Pauloscrive alla Juve, ai suoi compagni ma soprattutto ai tifosi: il messaggio della Joya dopo un momento difficile per il club Un momento difficile per la Juve, che dopo l’eliminazione dalla Champions vede sfumare anche il sogno Scudetto. Paulo, fuori per infortunio, si stringe vicino alla. «Nulla mi avrebbe reso piùche poterlain… La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora dueper continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve». Leggi su Calcionews24.com

