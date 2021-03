Juventus | bordata social dalla Curva Sud | “State umiliando la maglia…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 22 marzo 2021) Arriva tramitela reazione della tifoseria organizzata delladopo il k.o. contro il Benevento in campionato. La squadra di Pirlo non è riuscita a portare a casa neppure un punto contro i meno quotati uomini guidati da Inzaghi. Un gol di Gaich ha sancito la sconfitta e le annesse polemiche., furia dellaSud suicaption id="attachment 1110965" align="alignnone" width="763" Dejan Kulusevski(Getty Images)/captionHanno scelto la viai tifosi dellaper protestare contro la mancanza di risultati dei bianconeri che, dopo l'eliminazioneChampions League, sembrano allontanarsi anchecorsa per lo scudetto. Il tifo organizzato della...