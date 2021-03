Juve | la Curva Sud attacca | “State umiliando una maglia”

(Di lunedì 22 marzo 2021) E’ arrivata, tramite social, la reazione della tifoseria organizzata dellantus dopo il ko con il Benevento, che di fatto estromette ladalla corsa allo scudetto e ovviamente ora vede anche la qualificazione alla Champions in bilico per i bianconeri. LaSudntus, su Instagram ha scritto: “una. Basta!”. Segnale di evidente malessere dopo l’eliminazione dalla Champions e dopo questo momento difficile, dopo 9 anni di trionfi consecutivi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@sudntus1897) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DilectisG : RT @cmdotcom: #Juve, la Curva Sud contro la squadra: 'Basta! State umiliando la maglia' - cmdotcom : #Juve, la Curva Sud contro la squadra: 'Basta! State umiliando la maglia' - FRANCESCOEMARI3 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, la curva sud non ci sta: 'State umiliando una maglia' - TUTTOJUVE_COM : Juve, la curva sud non ci sta: 'State umiliando una maglia' - sportli26181512 : Juve, la Curva Sud contro la squadra: 'Basta! State umiliando la maglia': La Curva Sud della Juventus prende posizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Curva

Commenta per primo LaSud della Juventus prende posizione dopo il ko casalingo di ieri contro il Benevento , arrivato per mano di Gaich , che ha sfruttato al meglio un errore di Arthur. Questo il post pubblicato sul ...... la seconda l'ha sparata in, e quello è stato un errore pesante. Una palla - gol anche per Danilo , murato in area da Barba. Abisso ha fischiato un rigore per laper un tocco di mano di ...Allianz Stadium di Torino – Il Benevento la squadra degli stregoni abbatte i bianconeri a domicilio rallentandone la corsa o rincorsa al Milan ed al ...E’ successo quello che nessuno immaginava. Il Benevento ha battuto la Juventus sul suo campo, fra andata e ritorno ha conquistato 4 punti contro i campioni ...