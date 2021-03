Il Giro di Sicilia dopo l' estate | si correrà dal 28 settembre al 1° ottobre

Advertising

AnsaSicilia : Ciclismo: il Giro di Sicilia tornerà in autunno. Gara collocata dall'Uci fra il 28 settembre e il primo ottobre |… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo: Il #Giro di Sicilia si correrà dal 28 settembre al 1° ottobre - apetrazzuolo : Ciclismo: il Giro di Sicilia tornerà in autunno - Gazzetta_it : #Ciclismo: Il #Giro di Sicilia si correrà dal 28 settembre al 1° ottobre - GDS_it : #Ciclismo, torna il Giro di #Sicilia: quattro tappe dal 28 settembre all'1 ottobre -

Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 per la pandemia ritorna il Giro di Sicilia. L'Unione Ciclistica Internazionale ha infatti ufficializzato gli spostamenti di date delle corse fino alla fine di questa stagione e il Giro di Sicilia, originariamente previsto ad aprile, è stato spostato. ROMA, 22 MAR Dal 28 settembre al primo ottobre tornerà il Giro di Sicilia di ciclismo. La corsa è stata suddivisa in quattro tappe ed è organizzata da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana. Venne rispolverata nel 2019, l'anno scorso è stata annullata.