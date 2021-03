Follia in diretta sulla tv rumena: donna completamente nuda fa irruzione e attacca conduttrice con un sasso – VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Una conduttrice televisiva è stata vittima di un’irruzione da parte di una donna completamente nuda e successivamente aggredita all’interno dello show Acces Direct, programma noto del teleschermo rumeno. La vicenda è avvenuta in diretta, causando il totale shock della troupe ed in poche ore l’accaduto è diventato virale sul web. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa in Romania durante la diretta televisiva del programma Acess Direct in onda su Antenna 1: la conduttrice Mirela Boureanu Vaida è stata suo malgrado protagonista di un evento del tutto inaspettato ed inusuale considerando le dirette alle quali siamo abituati. La donna in questione è riuscita a passare dietro le quinte totalmente inosservata grazie ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021) Unatelevisiva è stata vittima di un’da parte di unae successivamente aggredita all’interno dello show Acces Direct, programma noto del teleschermo rumeno. La vicenda è avvenuta in, causando il totale shock della troupe ed in poche ore l’accaduto è diventato virale sul web. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa in Romania durante latelevisiva del programma Acess Direct in onda su Antenna 1: laMirela Boureanu Vaida è stata suo malgrado protagonista di un evento del tutto inaspettato ed inusuale considerando le dirette alle quali siamo abituati. Lain questione è riuscita a passare dietro le quinte totalmente inosservata grazie ...

p3r4zzett1 : @MinervaMcGrani1 Ti rammento che parli con chi ha esperienza diretta sulla propria pelle di codeste politiche che g… - ilmeteoit : #Fabrizio #CORONA: si è ferito in diretta #VIDEO, 14 punti di sutura - HANABEL95921609 : Letteralmente “Vendetta”, tradotto in stile tipicamente italiota “In un mondo migliore”. @Pablo516569, i registi da… - LunaticaRoma : @barwuahenock1 ti voglio ringraziare per queste meravigliose reaction pics che ci hai dato durante la diretta con… - Erica71251342 : @psicopaticax Credo che faranno in modo che in caso perdano loro non sia eliminazione diretta ma scontro con un all… -