F1, Max Verstappen può battere Lewis Hamilton? La RB16B può dare delle chance al pilota della Red Bull (Di lunedì 22 marzo 2021) Il primo round del Mondiale 2021 di F1 è ormai alle porte. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si farà finalmente sul serio e, dopo i test pre-stagionali sempre nel deserto, si capirà meglio la situazione. Ora come ora sembra che la lotta per le posizioni di vertice si possa a ridurre al massimo a due team: Mercedes e Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha fatto vedere ottime cose: la RB16B sembra essere un progetto ben realizzato e la velocità espressa dai piloti Max Verstappen e Sergio Perez è stata considerevole, supportati da una Power Unit Honda estremamente potente e affidabile. Di contro, le Frecce Nere hanno manifestato alcune problematiche nel bilanciamento, ma girando con molta benzina non hanno cercato la prestazione in maniera ossessiva. Pertanto si può pensare che Verstappen abbia la possibilità di ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Il primo round del Mondiale 2021 di F1 è ormai alle porte. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, si farà finalmente sul serio e, dopo i test pre-stagionali sempre nel deserto, si capirà meglio la situazione. Ora come ora sembra che la lotta per le posizioni di vertice si possa a ridurre al massimo a due team: Mercedes e Red. La scuderia di Milton Keynes ha fatto vedere ottime cose: lasembra essere un progetto ben realizzato e la velocità espressa dai piloti Maxe Sergio Perez è stata considerevole, supportati da una Power Unit Honda estremamente potente e affidabile. Di contro, le Frecce Nere hanno manifestato alcune problematiche nel bilanciamento, ma girando con molta benzina non hanno cercato la prestazione in maniera ossessiva. Pertanto si può pensare cheabbia la possibilità di ...

