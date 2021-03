F1 GP Bahrain 2021 | orari programmazione SKY e TV8

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo due settimane dalla fine dei test prestagionali, questo weekend finalmente inizia la stagione di Formula 1! I piloti scenderanno in pista per la prima gara sul circuito di Shakir, nello stesso layout in cui sono stati disputati i test dal 12 al 14 marzo. Per sapere se le forze in campo manifestate durante i test si confermeranno in questa prima gara ecco tutti glidi questo primo weekend di F1, in cui verrà disputato il GP del. F1 GP, il circuito di Shakir Il circuito situato nella capitale Manama presenta 15 curve per un totale di 5142m. Caratterizzato da una serie di curve lente seguite da lunghi rettilinei è considerato dunque un circuito Stop and Go che mette a dura prova freni e pneumatici. Quest’anno si disputerà per la ...