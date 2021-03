Esame secondaria I grado: ammissione, svolgimento esame, valutazione, alunni BES. Analogie e differenze rispetto allo scorso anno (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Ordinanza Ministeriale n.52 dello scorso 3 marzo 2021, emanata in regime derogatorio rispetto a quanto disposto dal D.lgs 62/2017, dal DM n.741/2017 nonché dalla Circolare prot. n.1865 del 10 ottobre 2017, ha istruito le modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2020/2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Ordinanza Ministeriale n.52 dello3 marzo 2021, emanata in regime derogatorioa quanto disposto dal D.lgs 62/2017, dal DM n.741/2017 nonché dalla Circolare prot. n.1865 del 10 ottobre 2017, ha istruito le modalità didell’conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2020/2021 L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Esame secondaria I grado: ammissione, svolgimento esame, valutazione, alunni BES. Analogie e differenze rispetto al… - Tomele03 : Era la mia domanda all’esame di matematica in quarta secondaria piango - Mavisat1 : @Trentordici1 @marieta99044909 La fanno alla primaria, secondaria di primo e secondo grado (materia d'esame alla ma… - elio_benvenuti : RT @dislessia: Nei giorni scorsi, il @MIsocialTW ha pubblicato delle note sullo svolgimento degli #esamidistato per l'anno scolastico 2020-… - dislessia : Nei giorni scorsi, il @MIsocialTW ha pubblicato delle note sullo svolgimento degli #esamidistato per l'anno scolast… -