Dayane Mello al mare con Leonardo Di Caprio: la modella spiega cosa c’è tra loro (Di lunedì 22 marzo 2021) Domenica pomeriggio su Instagram si sono diffuse delle foto molto particolari riguardanti Dayane Mello pubblicati dalla nota pagina social “Il Menestrelloh”. Negli scatti in questione si vede la modella brasiliana paparazzata al mare con l’attore Leonardo Di Caprio. I due fanno il bagno assieme a un amico, Dayane è in Senza veli e si copre il seno con entrambe le mani. Le foto risalgono al 2013 e Barbara d’Urso le ha mostrate alla Mello quando lei, in serata, è stata ospite nel suo salotto di “Live – Non è la d’Urso”. La modella ha così spiegato di non aver avuto alcuna relazione con il bellissimo attore americano, ma di essere sua amica e di conoscerlo da quando aveva 19 anni ed era appena arrivata in Europa per fare ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Domenica pomeriggio su Instagram si sono diffuse delle foto molto particolari riguardantipubblicati dalla nota pagina social “Il Menestrelloh”. Negli scatti in questione si vede labrasiliana paparazzata alcon l’attoreDi. I due fanno il bagno assieme a un amico,è in Senza veli e si copre il seno con entrambe le mani. Le foto risalgono al 2013 e Barbara d’Urso le ha mostrate allaquando lei, in serata, è stata ospite nel suo salotto di “Live – Non è la d’Urso”. Laha cosìto di non aver avuto alcuna relazione con il bellissimo attore americano, ma di essere sua amica e di conoscerlo da quando aveva 19 anni ed era appena arrivata in Europa per fare ...

