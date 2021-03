Cremlino: Usa 'non pronti' a contatti fra Putin e Biden (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente russo aveva proposto un confronto diretto con Joe Biden, dopo che il presidente americano lo aveva definito un assassino. Un'accusa forte e diretta che ha scatenato una crisi diplomatica. Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente russo aveva proposto un confronto diretto con Joe, dopo che il presidente americano lo aveva definito un assassino. Un'accusa forte e diretta che ha scatenato una crisi diplomatica.

